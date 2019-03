Leopoldo Gasbarro presenta "La resa dei conti" alla libreria Feltrinelli

Sabato 23 marzo Leopoldo Gasbarro incontra il pubblico per presentare "La resa dei conti", pubblicato da Sperling & Kupfer. Interviene Alessandra Gaggini. Ingresso libero.

Italiani popolo di risparmiatori, bravissimi da sempre a sacrificare l'oggi in nome del domani. Accantonano molto, eppure questi risparmi fanno fatica a gestirli. Ora che i titoli di Stato, lo storico tesoretto, non rendono più, hanno rinunciato all'idea di far fruttare il denaro.

Colpa della crisi del 2008, che ha segnato un grosso calo di fiducia nei confronti delle banche, ma anche della cronica impreparazione in materia finanziaria.

Leopoldo Gasbarro, giornalista ed esperto di economia, invita a prendere in mano la situazione: come il malato si rivolge al medico più competente per guarire, così va selezionato l'istituto più affidabile e il professionista più serio.