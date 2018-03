Leonardo Palmisano presenta 'Mafia caporale' alla Feltrinelli

Sabato 31 marzo alla Feltrinelli Leonardo Palmisano dialoga con Oscar Buonamano su "Mafia caporale" (Fandango).

Il Global Slavery Index 2016 – il rapporto annuale sulla schiavitù nel mondo – conta in 129.600 le persone ridotte in schiavitù in Italia, collocandoci al 49esimo posto nel ranking dei 167 paesi presi in considerazione. Davanti a noi i peggiori, dietro di noi i migliori. In Europa unicamente la Polonia fa peggio.

Siamo il vertice europeo della sparizione dei minori non accompagnati (a un ritmo di 28 al giorno, secondo l'Oxfam) e dello sfruttamento delle prostitute provenienti dalla Nigeria e dai paesi ex socialisti, ma siamo soprattutto lo stato dove caporalato e impresa tendono a fondersi con le più consolidate organizzazioni mafiose. Questo intreccio è Mafia Caporale.

Ingresso libero.