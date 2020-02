Sabato 22 Febbraio alle ore 18, nel circolo Arci Futuro Imperfetto, ci sarà un dialogo con Laura Corradi sul suo libro "Il femminismo delle zingare: intersezionalità, alleanze, attivismo di genere e queer" (Edizioni Mimesis). Modera Benedetta La Penna.



Organizza l'associazione Coalizione Civica per Pescara. Laura Corradi, ricercatrice all'Università della Calabria e insegnante di Studi di genere e metodo intersezionale, affronta un fenomeno sociale poco conosciuto in Europa e quasi inesistente in Italia: il femminismo delle donne rom, gitane e traveller.

Le zingare appartengono alla più grande minoranza d’Europa, perseguitata nel passato ma anche nel presente. L’attenzione dell’autrice è posta sulle soggettività che producono saperi e lotte contro il sessismo, il classismo, la rom-fobia, le forme di anti-zingarismo sociale e istituzionale – che non accennano a diminuire – puntando al rispetto culturale nel superamento di patriarcato e omofobia nelle comunità. Il volume offre una brillante analisi delle ricerche sociologiche recenti che documentano diverse forme di oppressione multipla, ma anche agency politica e attivismo di genere in queste comunità nei vari paesi europei.

'Il femminismo delle zingare' prende in considerazione il punto di vista e le sfide delle attiviste zingare come protagoniste attive della narrazione di una storia non ancora raccontata. A seguire, tavola rotonda con Giulia Di Rocco dell'associazione Amici di Zefferino e altre attiviste della comunità Rom. Ingresso libero riservato ai soci Arci.