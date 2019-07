«La Tua Festa» a Villa De Riseis, sarà inaugurato il primo Giardino Sensoriale

Venerdì 12 luglio alle ore 18 sarà inaugurato il primo Giardino Sensoriale d’Abruzzo «Ing. Armando Portesi». I festeggiamenti dureranno la settimana dall'8 al 14 luglio con spettacoli serali e animazione con le associazioni del territorio che presentaranno i loro progetti, le loro attività e i loro lavori.

I ragazzi della Cooperativa Sociale Aurora “Valori & Sapori” Onlus, gestori del parco, hanno realizzato un Giardino Sensoriale, un’area verde per favorire il benessere psicofisico di visitatori “speciali”, in particolare ragazzi e bambini, e accessibile a tutte le persone in situazione di svantaggio. Un’area del Giardino è stata adibita a orto botanico, per educare al cambiamento delle colture in rapporto al susseguirsi delle stagioni e al concetto di prodotti di stagione.

Un piccolo spazio è stato destinato a “giardino dei semplici” con l’impiego di piante officinali e aromatiche. Attraverso la realizzazione del Giardino Sensoriale si attende la crescita dei ragazzi, che amplieranno e miglioreranno le loro abilità cognitive, comunicative e relazionali sia attraverso il lavoro, sia grazie al coinvolgimento come discenti.

Al centro del Giardino è stata collocata una voliera con dei pappagallini della specie “Inseparabile a faccia rossa” per la Pet therapy. Una zona con pergola e delle panchine daranno modo ai visitatori di avere il giusto relax. La fontana di dissetarsi. Il giardino diventerà punto di riferimento anche per tutte le associazioni di disabili motori e cognitivi che non hanno un luogo naturale, protetto e sicuro dove fare terapia: dalla semplice passeggiata alla fisioterapia e all’ortoterapia.