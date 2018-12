"La politica mediterranea italiana", convegno a Spoltore con il prof. Claudio Moffa

Venerdì 14 dicembre la grande storia torna in Abruzzo con la presentazione del libro "La Politica Mediterranea Italiana" del Prof. Claudio Moffa a Spoltore in Piazza G. D'Albenzio, 1.

L'evento è organizzato dall'Associazione Abruzzo Tourism, con la collaborazione delle Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie (GEAV) della Provincia di Pescara. Modera Cristiano Vignali. Interverranno:

l'autore del libro Prof. Claudio Moffa,

l'Avv. Luigi Spina (Presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Spoltore e referente dei Comitati delle Due Sicilie Abruzzo),

Daniele Ciacci (Geav e Abruzzo Tourism)

Luigi Buracchio

I convenuti potranno partecipare al dibattito. La politica mediterranea italiana viene analizzata dall'attento occhio esperto di Claudio Moffa, docente di Storia delle Relazioni Internazionali e dei Paesi Afro - Asiatici della Facoltà di Scienze politiche a Teramo dal 1985 al 2018, Direttore del Master "Enrico Mattei" in Medio Oriente dal 2002, autore di oltre duecento articoli su importanti riviste scientifiche tra cui "Limes" e "Le Monde Diplomatique".

Un viaggio nella storia fra XX e XXI secolo dalla conquista di Giolitti della Libia, passando per il "Mare Nostrum" dell'Italia Fascista di Mussolini, per la politica energetica dell'Eni di Enrico Mattei, per gli accordi fatti dall'Italia di Aldo Moro, Andreotti e Craxi con gli Stati post coloniali, fino ai trattati con la Jamahirya di Gheddafi siglati nel 2008 dal governo Berlusconi, e alla guerra neocoloniale anglo - francese nel 2011 che ha defenestrato Gheddafi in Libia e provocato gravissimi danni all'Italia. Un evento che assume rilevante importanza soprattutto nel quarantennale della scomparsa di Aldo Moro.