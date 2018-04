All'Aurum una full immersion in tutte le dimensioni della sicurezza, dal lavoro alla vita privata

La sicurezza come cultura, da quella sul lavoro, a scuola a quella nelle mura domestiche, un tema ad ampissimo raggio che verrà affrontato dall'evento “La Cultura della Sicurezza” che si svolgerà all’Aurum sabato 14 aprile e vedrà coinvolte le scuole primarie e secondarie della città e gli adulti in qualità sia di genitori che di cittadini.

“Obiettivo del progetto che presenteremo sabato è fornire strumenti conoscitivi utili a far nascere, soprattutto nei ragazzi, la cultura della sicurezza intesa non come obbligo normativo ma come strumento atto a tutelare la propria vita, tutela vista da più punti di vista – così Monica Del Toro della Mdt Solutions che promuove l’iniziativa – La convinzione che è alla base del progetto è che “se imparassimo a pensare in modo sicuro, non ci sarebbe la necessità di creare leggi che ci dicano come lavorare sicuri, come guidare sicuri, come giocare sicuri. Il progetto è costituito da 2 macro blocchi. Il primo è rivolto a tutti i ragazzi in età scolare. Il secondo è rivolto agli adulti nel loro ruolo di genitori, cittadini e condomini. Il progetto nelle sue fasi prevede il coinvolgimento di diverse figure professionali quali: esperti in qualità e sicurezza sia del lavoro che ambientale, psicologi, avvocati, Polizia postale, biologi, chimici, Vigili del fuoco, Protezione civile e Pubblica assistenza. Inoltre in collaborazione con il corpo docenti, i relatori potranno creare dei laboratori, si potranno realizzare anche lavori di gruppo e promuovere premi e borse di studio, in partnership con le aziende del territorio che vorranno farne parte.