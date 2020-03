La Casa del Gelso aderisce all’evento “M’illumino di Meno”. Appuntamento venerdì 6 marzo alle ore 16 nella Country House di Città Sant’Angelo coltiva mais, cereali, orticole, uva e olivo, e che ha deciso di aderire alla Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar e Rai Radio2.

Dopo la cerimonia con il sindaco di Città Sant’Angelo Matteo Perazzetti e l’assessore regionale alle Attività Produttive Mauro Febbo, la giornata proseguirà con una cena speciale in cui si spegneranno le luci del ristorante, ospitando i clienti in un'atmosfera a lume di candela. Verrà inoltre allestita una mostra dal tema “Città Sant’Angelo - Sulla Via della Seta” a cura dello studio condotto dall’Università della Libera Età Mario Boni di Città Sant’Angelo.

Infine saranno presenti tutte le coppie che la Country House ha ospitato nel suo primo anno di attività, che pianteranno 15 alberi di Gelso. Oltre agli sposi parteciperanno gli alunni dell'Istituto comprensivo statale di Città Sant'Angelo e gli studenti dell’Università della Libera Età.

Giuseppe, Francesco e Luigi Imperato sono i fautori del progetto 'La Casa del Gelso', realizzato anche grazie alla collaborazione di Lorenzo De Meis:

«La nostra anima – spiegano i titolari – è da sempre legata alla conservazione dell’ambiente e delle tradizioni di campagna: la dispensa della nostra cucina è direttamente rifornita di prodotti genuini dal grande orto a vista, il riscaldamento è garantito dal bio-digestore della nostra azienda agricola che fornisce energia green a circa 4000 famiglie nel comune di Città Sant’Angelo».

La Country House si chiama così perché è situata alla fine di un viale dei gelsi che risale al 1800: