Hallowen a Manoppello con 'La casa dei 7 cadaveri', cronocena con delitto

Vanessa McCorman è sempre stata una donna pratica e sicura nel suo lavoro di investigatrice, ma adesso, per la prima volta, ha paura. Perché il racconto dello Stregone sulla Casa dei 7 Cadaveri l’ha così fortemente turbata? È tornata a Pelican Pond per indagare sulla scomparsa del magnate Ronald Dawson o per scoperchiare un caso di 70 anni fa?

Sono solo vecchie leggende, come cerca di convincerla il detective Hartigan, o in quella Casa si nasconde veramente il Male? Il terzo capitolo della trilogia della Louisiana vede la sua protagonista confusa come non lo è mai stata, perché deve fronteggiare avversari impalpabili.



Appuntamento giovedì 31 ottobre, nella sera di Halloween. Info: 335 7877672 (anche WhatsApp).

MENÙ

ANTIPASTO

- Tortino di cicoria

- Peperone farcito

- Pallotte di melanzane

PRIMO

- Strozzapreti con broccoli e salsiccia

SECONDO

- Maialino agli agrumi con radicchio grigliato

DOLCE

- Torta alla sambuca e scaglie di cioccolato

- Caffè



Bevande incluse. Varianti vegetariane su richiesta anticipata.