"L'era degli artigiani" al Futuro Imperfetto 2.0

Giovedì 20 febbraio alle ore 21, nel circolo Futuro Imperfetto 2.0, si terrà la presentazione della nuova uscita "L'era degli artigiani".

L’era degli Artigiani è un’espansione per Architetti del Regno Occidentale. Oltre ad includere componenti per giocare fino a 6 giocatori, aggiunge le nuove carte Maestria, due mini plance Cattedrale e Mercato Nero, un blocco segnapunti, 2 Plance Giocatore e nuovi Edifici e Apprendisti. Per tutti gli appassionati di Giochi da Tavolo è un'uscita importantissima edita dalla casa editrice pescarese Fever Games.

La serata inizierà con la spiegazione dell'espansione e, per chi non conosce il gioco, anche del gioco base, e poi si darà il via ai 4 unici tavoli in anteprima nazionale. È necessario prenotare il proprio posto in anticipo ed arrivare 30 minuti prima.