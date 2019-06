"L'Eleganza del Corpo”, seminario esperienziale con Edoardo Sferrella

Edoardo Sferrella, dottore in Scienze Motorie e Counsellor relazionale nonché insegnante di arti marziali e specialista in metodi per la gestione di ansia e stress, domenica 30 giugno terrà un seminario esperienziale a Pescara.

Questo progetto nasce per introdurre dei principi che Sferrella ha decodificato dopo 10 anni passati a viaggiare e studiare arti marziali giapponesi e russe, arti sceniche, discipline olsitiche e del benessere, scienze motorie, counseling; è per chiunque sia su un percorso di crescita personale ma è consigliato particolarmente a chi studia arte o lavora nell'ambito delle professioni di aiuto.