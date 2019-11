“L’altra accanto” di Barbara Pregnolato, presentazione alla libreria Feltrinelli

Tappa abruzzese per il tour di Barbara Pregnolato, speaker e giornalista radiotelevisiva, che sarà alla libreria Feltrinelli venerdì 15 novembre alle ore 18 per presentare il suo romanzo d’esordio “L’altra accanto”, edito da Augh!. Con l’autrice interverrà Arianna Di Tomasso, letture a cura di Mario Massarotti.



Editrice radiofonica, autrice e conduttrice di programmi radio e tv, Barbara Pregnolato dà vita a un romanzo lirico e intimista, un piccolo scrigno in cui le parole diventano preziose assonanze e risonanze poetiche intorno all’eterno dilemma dell’amore.



Quanto pesa nella quotidianità l’assenza di una relazione travolgente e fuori dal comune? Ci guidano nella storia le voci interiori di Anna e Rolando, l’uomo che la ama nel presente. Su di loro agisce l’ombra di Mair, il giovane poeta conosciuto dalla donna molti anni prima. Le narrazioni dei protagonisti si alternano per mostrarci il loro universo interiore che s’interroga, chiede, esige risposte; un mondo vivissimo che contrasta con la staticità del rapporto di coppia. Attraverso un ininterrotto e affascinante flusso di pensieri, il lettore ricostruirà il passato dei personaggi nella speranza di arrivare a un futuro che, per qualcuno di loro, potrebbe non essere scritto.



Barbara Pregnolato è nata a Mede (Pv) e vive ad Alessandria. È stata la più giovane editrice radiofonica italiana, proprietaria della storica emittente regionale Radio Delta. Dipinge e ha una propria linea di gioielli ecologici realizzati totalmente in carta: www.amoredicarta.com. Ha pubblicato una raccolta poetica, “Finché saremo di porcellana” (Edizioni La Gru, 2013).