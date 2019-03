Ivan Talarico, reading di poesie al circolo Arci Babilonia

Reading poetico con Ivan Talarico venerdi 5 aprile alle ore 21:30 nel circolo "Babilonia" di Pescara. A volte è difficile mettersi nei panni degli altri, ma spesso è complicato anche essere se stessi. L'unica possibilità, quindi, è vivere altrove, lontano dagli altri e lontano da noi.

Ivan Talarico ci porta nel mondo del suo amico immaginario, dove tutto è possibile e impossibile, dove tutto sembra normale ma anche no. Tra poesie, brevi discorsi e canzoni, Ivan non parla mai di se stesso e della sua vita, ma parla sempre tra sé e sé. Per ascoltarlo bisogna stare vicini a lui. Per capirlo bisogna stare vicini a noi.



L'evento è con formula Up to you, quindi decidete voi che offerta lasciare all'ingresso per assistere al concerto. Si raccomanda la puntualità.



Ingresso riservato ai soci Arci. Si consiglia la prenotazione, anche tramite messaggio Whatsapp, al 320/2659801.



Ivan Talarico, cantautore, poeta, teatrante, ha pubblicato due libri di poesie con Gorilla Sapiens Edizioni, è stato ospite al Premio Tenco, vincitore e miglior testo a Musicultura 2015. Porta in giro per tutta Italia il suo ultimo concerto “Il mio occhio destro ha un aspetto sinistro” che ha debuttato a gennaio al Teatro Vascello registrando un sold out. Nel tempo libero scioglie ghiacciai a scopo ludico.