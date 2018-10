‘L’Arte Gastronomica Abruzzese’, successo per il convegno dell'Alberghiero

Successo per il convegno ‘L’Arte Gastronomica Abruzzese – Il cibo come espressione culturale e identitaria’, promosso dall'Istituto Alberghiero ‘De Cecco’ al Circolo Aternino nell’ambito della rassegna culturale ‘Abruzzesi di ieri e di oggi’ che si chiuderà il 5 ottobre.

L’evento, ospitato in una gremita Sala Conferenze, ha visto protagonista un dibattito tra Mimmo Russi, Delegato territoriale della prestigiosa Accademia Italiana della Cucina, e Roberto D’Intino, Presidente Regionale dell’Associazione Panificatori AssiPan-Confcommercio, sul tema dell’enogastronomia quale veicolo privilegiato per la promozione turistica del territorio abruzzese, ma anche come espressione di arte e cultura.

E' intervenuta anche la dirigente del De Cecco, Alessandra Di Pietro, che ha sottolineato:

“Quando uno chef si mette ai fornelli e assembla gli ingredienti, non cucina semplicemente ma racconta una cultura, un popolo, una storia, una tradizione, un modo di intendere la vita, la sua convivialità, le sue relazioni. E il cibo è tutto questo, è tradizione che viene reinterpretata attraverso la creatività individuale e attraverso il gusto del momento. Mangiare è una necessità, mangiare bene è un'arte che si ispira ad almeno tre valori: passione, creatività, equilibrio. Non basta assemblare con cura gli ingredienti, ma occorre creare accordi ed armonie, far dialogare tradizione e innovazione, e soprattutto aggiungere emozione e cuore”.

Russi, alla fine dell'incontro, ha proposto di istituire un Premio ai migliori studenti che nasca proprio dagli Istituti Alberghieri. C'è stato, poi, un momento musicale con il Coro delle Voci Bianche del Conservatorio ‘D’Annunzio’ di Pescara dirette dal Maestro Paola Ciolino.