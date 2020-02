La "Iena" Ismaele La Vardera presenta il suo libro a Lettomanoppello

Venerdì 7 febbraio, nell'ambito delle iniziative sulle politiche giovanili, si terrà a Lettomanoppello la presentazione del libro "Il Peggio di Me" del giornalista Ismaele La Vardera delle Iene sulla sua storia di candidato sindaco a Palermo nel 2017 appoggiato da Fratelli d'Italia e Noi con Salvini.

La Vardera, nel 2017 ha deciso di registrare tutta la sua campagna elettorale di candidato sindaco di Palermo, facendone un docufilm, trasmesso al cinema e in tv, "Il sindaco. Italian Politcs for Dummies", suscitando un clamore mediatico perfino fra la stampa estera.

Da questa esperienza nasce il libro "Il Peggio di Me", in cui Ismaele svela tutti i retroscena piú controversi, i paradossi di una politica in cui protagonisti sono spesso però quelli di sempre. In questa opera c'è anche la storia personale di La Vardera (la cui famiglia è sotto protezione per via di una sua inchiesta sulla Mafia), la sua infanzia in uno dei quartieri più difficili di Palermo, le amicizie pericolose, dunque il racconto, come per la politica, della parte peggiore di sé.

Alla fine dell'incontro, a ingresso libero, si svolgerà un dibattito aperto. La cittadinanza ė invitata a partecipare.

Gallery