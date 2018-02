Irma Alleva presenta il romanzo d’esordio “Eppure, restare” alla libreria Feltrinelli

Il romanzo d'esordio di Irma Alleva “Eppure, restare”, edito da PresentARTsì, arriva giovedì 15 febbraio alle ore 18 nella libreria Feltrinelli di Pescara, in un incontro con l’autrice moderato da Raffaella Tenaglia. Le letture di particolari estratti del libro attraverso la voce dell’attrice e regista Eva Martelli segnano le tappe per scoprire la trama, i personaggi e i nodi fondamentali dell’opera di debutto dell'autrice abruzzese.

La protagonista del romanzo è Desideria: guida turistica a Firenze, felice, innamorata, pittrice per passione e ambizione. Casualmente conosce Cristiano, che arriva in maniera prorompente a sconvolgere il suo equilibrio, la sua routine, la sua vita. Per Desideria, Cristiano è esattamente questo: uno spaesamento inatteso, l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita. Dopo cinque anni l’imprevista malattia di Cristiano, un linfoma, scombina la loro unione, gli equilibri di entrambi e del loro rapporto di coppia. Desideria decide di restargli accanto nonostante le difficoltà. Amore, fede e resilienza saranno sufficienti a tener salda la coppia e a superare la dura prova che deve affrontare Cristiano? Storie, emozioni e sentimenti si intrecciano nella scrittura di Irma Alleva.

Ogni evento di presentazione letteraria di “Eppure, restare” nel corso dell’estate 2017 ha avuto l’intento non convenzionale di mettere in relazione il libro di Irma con altre forme di espressione artistica, per evocare concretamente alcuni elementi contenuti nella narrazione. Infatti, in quello realizzato lungo la Costa dei Trabocchi a Rocca San Giovanni la letteratura si è mescolata con l’arte del disegno estemporaneo tra le vie del borgo più bello d’Italia. Sulla spiaggia di Casalbordino il romanzo è entrato in simbiosi con la musica d’autore e la natura al tramonto. A Lanciano, invece, le parole di “Eppure, restare” si sono fuse con il reportage fotografico realizzato a Londra da Luca Gamberale.