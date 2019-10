Interazioni tra uomo e ambiente, convegno al Comune di Rosciano

Un'innovativa ricerca dell'Università di Bologna che vede la collaborazione di antropologi e idrogeologi sul tema della relazione tra uomo e ambiente in particolari condizioni come quelle presenti in siti inquinati prenderà il via sabato 26 ottobre con un convegno che si svolgerà a Rosciano e con la raccolta dei primi campioni di Dna dai cittadini della Val Pescara.

Lo studio, denominato "Interazione uomo-ambiente: contaminazione da Solventi Clorurati e Impatto sui profili Epigenetici (metilazione del Dna) nella popolazione italiana", è condotto dal team di ricerca coordinato dai professori Alessandro Gargini del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali dell'Università di Bologna e Donata Luiselli e del Dipartimento dei Beni Culturali di Ravenna.

Il professor Gargini è stato uno dei consulenti del Ministero dell’Ambiente parte civile nell'ambito del procedimento penale sull'inquinamento di Bussi: ha dimostrato le modalità di migrazione dei solventi clorurati dalla discarica Tre Monti alla falda acquifera. La Val Pescara, può, purtroppo, essere considerata un modello di studio per la questione dell'impatto sulla salute dell'inquinamento.

In occasione del convegno che si terrà a Rosciano, verranno raccolti campioni biologici sia da individui direttamente esposti all’inquinamento (casi), sia da individui appartenenti alla stessa popolazione ma provenienti da aree escluse dalla contaminazione (controlli).

Durante il convegno l'Arta farà il punto della situazione di inquinamento in Val Pescara, la Stazione Ornitologica Abruzzese evidenzierà le attività necessarie per le bonifiche e gli scienziati dell'Università di Bologna relazioneranno su:

“Contaminazione da solventi clorurati delle acque sotterranee: mobilità nell'ambiente, problematiche di bonifica e rischi associati”

"Effetto dell’ambiente in diverse popolazioni umane: una storia di adattamento reciproco”

Dopo le relazioni sarà il momento dell'avvio delle attività di campionamento del Dna dalla mucosa buccale di cittadini volontari (si tratta di un semplice tampone con cui si raccoglierà della saliva). Come detto, si partirà dai residenti del comune di Rosciano e, se presenti, da quelli di Torre de' Passeri.