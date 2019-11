"Insieme per Natale", il Tour della Salute fa tappa al porto turistico

In occasione delle feste natalizie, un'occasione di incontro e un momento per gli auguri non dimenticando temi molto importanti: l'evento "Insieme per Natale", organizzato dal Tour della Salute, nasce dall'idea di dedicare una giornata alla prevenzione, alla solidarietà, all'aggregazione e al divertimento.

Una serata dedicata all'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) e con la partecipazione di 'Nduccio. Appuntamento sabato 7 dicembre dalle 18:30 alle 22:30.



Sfilate per adulti e bambini, esibizioni di danza, cori delle voci bianche e molto altro saranno accompagnati, per chi vorrà, da un aperitivo cenato organizzato dal catering del Relais Toulà. Per maggiori informazioni: segreteria@iltourdellasalute.it.