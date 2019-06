Pescara Intelligente, incontro su sicurezza stradale e mobilità sostenibile in ricordo di Carlo Pace

Domenica 16 giugno si terrà a Pescara un incontro-conferenza sul tema della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile in ricordo del compianto Carlo Pace. Sindaco di Pescara dal 1994 al 2003, Carlo Pace è stato sempre attento ai temi della pedonalizzazione e della mobilità sostenibile. In una delle sue ultime interviste, nel novembre 2016, sottolineò come uno dei principali temi della Pescara del futuro sarebbe dovuto essere la mobilità sostenibile, attraverso il potenziamento della mobilità ciclistica.

Morì qualche mese dopo, investito da un’auto mentre attraversava la strada, nel pieno centro di Pescara. La sicurezza sulla strada è un diritto fondamentale di tutti, troppo spesso non rispettato: per questo la famiglia Pace ha deciso di promuovere un momento di riflessione e condivisione di esperienze, idee e progetti sul tema della sicurezza stradale e della mobilità intelligente, per una Pescara nuova, sicura, sostenibile.

Per discutere di questi temi sono stati chiamati come relatori alcuni dei personaggi e dei professionisti più noti in Italia per il loro impegno sul tema della sicurezza stradale:

Marco Scarponi, fratello del compianto ciclista Michele Scarponi, ideatore e promotore della “Fondazione Michele Scarponi”;

Paolo Pinzuti, fondatore ed editore di Bikeitalia.it, esperto comunicatore e promotore di iniziative sulla mobilità ciclistica;

Matteo Dondè, architetto urbanista esperto in progettazione di spazi pubblici e mobilità dell’utenza debole, nonché ideatore del concetto di “living street”

Moderatrice della serata sarà Laura Di Russo, consigliera nazionale della “Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta-Fiab”.