"Fare un '68", incontro con i Baustelle all'Università di Pescara

Martedì 4 dicembre si terrà all'Università di Pescara "Fare un '68", incontro con i Baustelle che consisterà in una sorta di "blitz" del gruppo per confrontarsi con gli studenti e farli raccontare, portando con sé solo pochi strumenti, suonando e cantando per loro quasi come un pretesto per aiutarli a parlare.

Tutto questo in omaggio ai 50 anni del ’68. Non a caso, il sottotitolo dell'incontro è "Una pacifica occupazione".

Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini, insieme al chitarrista della band Andrea Faccioli, saranno moderati dallo scrittore Paolo Di Paolo.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti con precedenza per gli studenti dell’Università titolari di casella di posta nominale: @studenti.unich.it. È inoltre possibile contattare Baustelle.360@gmail.com.