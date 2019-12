Al via a Montesilvano una serie di incontri sulle tecniche di rilassamento

Inizia, al Centro Be Well di Montesilvano, una serie di incontri dedicati alle tecniche di rilassamento e al training autogeno. Una volta al mese, con ingresso gratuito ad offerta libera e consapevole.

Non occorre necessariamente un abbigliamento comodo, ma è consigliato. Per informazioni: Anita 328/9772742, Davide 340/7728105. Il primo incontro è in programma venerdì 6 dicembre alle ore 19:30.