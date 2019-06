A Lettomanopello si inaugura il nuovo parco comunale di Santa Liberata

La mattina di sabato 29 giugno si terrà nel centro di Lettomanoppello l'inaugurazione del nuovo parco comunale di Santa Liberata, un'area verde nel cuore della città degli Scalpellini della Maiella, dedicata alle famiglie, dai bambini, passando per i più anziani, fino agli amici a quattro zampe.

Questa iniziativa fa parte di un macro progetto di riqualificazione delle aree verdi comunali, a cui seguirà la messa in gestione del Parco Maia vicino le scuole e del Parco San Pietro, vicino al Bivio di Lettomanoppello. A tal proposito ecco cosa ha dichiarato il neo sindaco Simone D'Alfonso (foto), già vice sindaco nella passata legislatura:

"Sabato mattina verrà inaugurato il nuovo Parco Santa Liberata; un parco per tutte le età che permetterà alle famiglie di portare i bambini a giocare e a svagarsi in un area sicura. Inoltre, è presente un campetto per i ragazzi per giocare a calcetto e anche un area sgambettamento cani che garantirà agli amici a quattro zampe di avere un area dedicata totalmente a loro. L'amministrazione comunale vuol dimostrarsi ancora una volta sensibile alla tutela del patrimonio naturale del territorio e della qualità della vita del cittadino lettese".