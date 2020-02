Si inaugura l'anno giudiziario del tribunale ecclesiastico con il procuratore Mennini

Inaugurazione dell'anno giudiziario del tribunale ecclesiastico dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne con il procuratore generale Pietro Mennini. Appuntamento venerdì 28 febbraio. Il titolo della prolusione che il procuratore generale offrirà sarà “La nullità matrimoniale: aspetti civili, aspetti canonici”. Ecco cosa spiega don Maurizio Buzzelli, vicario giudiziale del Tribunale diocesano:

Don Buzzelli aggiunge:

«Continuo il lavoro svolto da settembre 2018 a dicembre 2019 con 57 cause introdotte. Di queste 28 passate in giudicato, 5 con processo breve. I capi di nullità hanno riguardo per la maggior parte il grave difetto di discrezione di giudizio, per condizionamenti sulla libertà e per condizionamenti psichici. Altri per l’esclusione dell'indissolubilità. Farà meraviglia, ma pochi sono i casi per l’infedeltà e per esclusione della prole».