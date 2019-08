Il Signor Distruggere a Pescara, incontro ad “AcmeFumetti e Dintorni”

Vincenzo Maisto alias Il Signor Distruggere, celebre blogger, autore e scrittore, sarà ospite domenica 1° settembre ad AcmeFumetti e Dintorni, in via Palermo a Pescara, per svelarci i più reconditi retroscena del suo “Viaggio Tragicomico Nell'estremismo Materno Da Social Network”.

Sarà un appuntamento imperdibile per non perdere il suo magnifico ed esilarante libro edito da Rizzoli, acquistabile anche in negozio in questi giorni. Per agevole l'organizzazione dell'afflusso di persone che si prevede importante, è gradita la prenotazione dell'acquisto del libro da Acme Fumetti e Dintorni.

Con la cattiveria e l’umorismo nero che l’ha reso un fenomeno del web, Vincenzo Maisto, alias il Signor Distruggere, ci guida in una tragicomica esplorazione dell’estremismo materno da social network, in un viaggio sul fondo del barile nel quale i contorni tra realtà e immaginazione sfumano fino a farsi indecifrabili.

Il Signor Distruggere è un blogger, scrittore per Rizzoli e Influencer salernitano seguitissimo sui social network con oltre un milione di follower distribuiti sue tre social: Facebook, Instagram e Twitter. Partecipa spesso a eventi, fiere di tipo ludico e trasmissioni televisive nazionali.