"Il cibo e la tavola nell'arte", se ne parla al Museo Casa Natale di Gabriele d’Annunzio

Sabato 19 maggio alle ore 17 si parlera' di "Il cibo e la tavola nell'arte" al Museo Casa Natale di Gabriele d’Annunzio. Gli alimenti e le tradizioni a tavola attraverso l’analisi di opere d’arte. Conversazione multimediale a cura di Valentina Muzii, Restauratrice di opere d’arte.



Verranno analizzate opere di tutti i secoli che raffigurano soggetti alimentari, come Ultime Cene, Nozze di Cana, e banchetti vari, nature morte e scene di genere che hanno sempre a che fare con il cibo.

Le opere mostrate sono di varie tecniche artistiche e sono selezionate tra tutti i secoli, a partire dalle epoche più antiche, fino alle ultime più recenti di Dalì e Warhol.



In epoche in cui non esisteva ancora la fotografia, queste opere sono preziose poiché ci offrono uno spaccato della società dell'epoca e ci fanno scoprire quali cibi venivano consumati e che simbologia avevano, nonché l'apparecchiatura della tavola e quali erano le norme di comportamento durante il consumo dei pasti.



Costo del servizio 10 euro a persona. Prenotazione obbligatoria al 388.2408406 - dadabruzzo@libero.it. Termine ultimo iscrizioni entro le ore 13 del giorno precedente. L'iniziativa è riservata ai soci e a chi desidera tesserarsi. Il costo della tessera è di 3 euro a persona e ha durata annuale.