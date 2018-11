Spoltore, History Life Onlus consegna 4 Borse di Studio con Damiano Scevola

Torna a far parlare di sè l'allievo dell'Itc Volta Damiano Scevola (nella foto con la preside Maria Pia Lentinio e l'ex ministro della pubblica istruzione Valeria Fedeli).

Il giovane, premiato nei giorni scorsi dal Presidente della Repubblica come uno dei 25 studenti più meritevoli d'Italia, consegnera' 4 Borse di Studio per conto dell'associazione History Life Onlus: la cerimonia si terrà venerdì 23 novembre nell’Istituto Dante Alighieri di Spoltore, per una somma complessiva di 2000 euro.

“La scelta dell’Istituto - spiega la Onlus in una nota - è avvenuta perché, attraverso l'associazione “La Villa asd” (con la quale collaboriamo da tempo e che opera sul territorio) e alcuni componenti dell’Amministrazione, abbiamo potuto conoscere da vicino la realtà di Spoltore e siamo stati positivamente colpiti dalla cura e dall’attenzione che dirigenti e collaboratori mostrano nello svolgimento dei progetti, sviluppando le capacità di ogni singolo studente e dando la possibilità ad ognuno di trovare e coltivare le proprie passioni. Tutto questo senza distogliere attenzione alla didattica”.

Le graduatorie sono state redatte in base a due criteri: