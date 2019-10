Happy Halloween al Granchio Royal con gli Studio 54 e piatti “spaventosamente” buoni

Nella rassegna autunnale firmata Les Paillotes non poteva mancare l’appuntamento Happy Halloween al Granchio Royal.

E così giovedì 31 ottobre la musica dal vivo degli Studio 54 accoglierà gli amanti di questa tipica tradizione americana che ha messo radici anche da noi. E come ogni festa che si rispetti, non mancherà la buona cucina, in questo caso “spaventosamente” buona!

A scelta tra menù di pesce, e pizza o sushi à la carte. Ed ecco il menù della serata, con un calice di vino compreso:

totani in umido con mousse di patate;

mezza manica con cime di rape e scampi;

cartoccio di salmone con spinaci e zucca;

cupcake di zucca

Per info e prenotazioni, chiamare il numero 085/61809.