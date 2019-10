'Happy Halloween' nel centro di Pescara giovedì 31 ottobre. I travestimenti più belli, creativi e divertenti verranno fotografati e pubblicati dopo l'evento, sulla pagina ufficiale di Viviamo Pescara.

Seguite i palloncini e scoprite se per i vostri bimbi ci sarà un dolcetto o scherzetto. Sono oltre 100 le attività che vi aspettano. Le attività che partecipano all'iniziativa, ideata e promossa da Viviamo Pescara, sono le seguenti:



VIA ROMA

Bar al 13

Città del sole

Cosette

Dolci Sport

Eight

Glam

Lo Sfizio

Mondo vela

Noa

Pensieri belli

Perbellini Centro

Subdued

Wp Sotre



VIA FIRENZE

Calzoleria Trabucco

Couture

Dudù

Caffè Firenze 116

Emozioni Italiane

Eureka Kids

Fondente

Il Pupattolo

Lovely Candle

Lino’s Coffee

Lupo Gioielli

Monamour Lingerie

My Little Twin

Officina 77

Ottica Febo

Ottica Marino

Vintage Cafè

Wine Bar



VIA PIAVE

Antica Panetteria Alessandra

Botanico’

Curvy Concept

Margaretha

Pizzeria Pika



VIA MILANO

Abbigliamento Vintage

Fondente

Martino Midali

Scooter



VIALE MUZII

Cinzia Napoleone

Ottica Celli



VIALE REGINA MARGHERITA

Acqua Di Mare Shoes

Bloom

Dudù

Food For Skin

Galleria Arteitalia

Intime Look

Le Iannelli

Salumeria Gattone

Spazio Bianco Galleria



PIAZZA DELLA RINASCITA

Cazzaniga Gioielli

Cool Mood

Excelsior Parrucchiere

Mille E Una Cialda

Store Junior Clothing



VIA CARDUCCI

Makai Surf Shop



VIA PARINI

Kids Revolution



CORSO VITTORIO EMANUELE

Gagliardi

Gioielleria Montalbano



CORSO UMBERTO

Ottica Barberini

Tabacchi Cannuci



VIA TRENTO

18Metriquadri

Chitarra Antica

Cicchelli

Codici

Soave

Space



VIA CESARE BATTISTI

Pizzeria Tonino



VIA MAZZINI

Adamoli

A’ Putechella Ceramiche di Vietri

Cherie

Lithos Marmi

Margaretha Kids

Randevù

Satur



VIA FABRIZI

Acciavatti Carni

Anna Virgili

Caffetteria Silvan

Dress Code

Edicola La Fenice

Gold And Silver

Maya

Original Marines

Ottica Manuela Angelone

Profumeria Femminella

Sabrina