Arriva a Pescara "Happiness", il tour nazionale dedicato al beach tennis amatoriale. Appuntamento sabato 4 e domenica 5 luglio al Belvedere Beach Club. Per la prima volta lo staff di E-Motion agency guidato da Matteo Carponi, in collaborazione con l’Asd Top Smash, radunerà appassionati da tutta Italia. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Pescara e dalla Regione Abruzzo, è quasi sold out. Il programma prevede sabato 4 luglio:

Doppio misto

Doppio femminile

Shoot Out (singolare maschile e femminile con formula esclusiva di questo circuito)

Domenica 5 luglio, invece, toccherà a: