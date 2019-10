Halloween al Parco della Libertà per conoscere la natura e rispettare gli animali

Per chi è stanco delle solite feste, al Parco della Libertà giovedì 31 ottobre un Halloween all’insegna del divertimento anche con la natura e gli animali.

“Un Halloween alternativo – spiega Cristina Feriozzi, Vice Presidente del Dog Village, l’associazione che gestisce anche il Parco della Libertà – dove il divertimento non è fine a se stesso, ma un occasione per conoscere la natura e gli animali e rispettarli. Tre proposte, per tutte le fasce d’età, copriranno l’arco della giornata”.