Inarcassa, il presidente Santoro a Pescara: “Previdenza è pensare al futuro già nel presente”

“È indispensabile costruirsi un percorso previdenziale sin dai primi anni di attività professionale. In un complesso contesto socio-economico, come quello attuale, avere a cuore il proprio futuro è una necessità ineludibile”.

È il messaggio che il presidente di Inarcassa, Giuseppe Santoro, porterà a Pescara il 15 novembre al seminario “Inarcassa e Rbm incontrano gli associati”. L’incontro, organizzato dagli Ordini provinciali degli Ingegneri e degli Architetti Ppc, ha l’obiettivo di approfondire le tematiche di welfare, previdenza e salute per i liberi professionisti. Un invito a guardare oltre le incombenze del presente, e a migliorare la conoscenza della materia, rivolto in particolare ai giovani progettisti Under 35.

“Abbiamo approntato un sistema di strumenti atti a sostenere gli ingegneri e gli architetti in ogni ambito della loro vita lavorativa e personale – afferma Santoro – dalle indennità di maternità e paternità, ai sussidi per i figli disabili e per le madri con figli in età prescolare e scolare, ai finanziamenti per l’avvio degli studi professionali. A garanzia della solidità dei servizi che eroghiamo, la stabilità finanziaria della nostra Cassa ci permette di assicurare le pensioni per ben oltre i prossimi 50 anni”.

All’incontro di Pescara, infine, Santoro illustrerà gli istituti della ricongiunzione, totalizzazione, cumulo e riscatto della laurea, strumenti utili a ricostruire le carriere e incrementare le prestazioni previdenziali.