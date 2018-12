Alla scoperta dell'Abbazia Benedettina di San Clemente a Casauria

La visita guidata porrà l'accento sulla storia della fondazione dell'abbazia e sulla descrizione degli ambienti liturgici che fanno di San Clemente il monumento simbolo dell'arte medievale in Abruzzo. Al termine si visiterà anche l'Antiquarium "Calore" che conserva pregevoli reperti lapidei che un tempo decoravano la chiesa.



Appuntamento domenica 16 dicembre alle ore 11 nell'Abbazia di San Clemente a Casauria, Comune di Castiglione a Casauria. Info: dadabruzzo@libero.it, 388/2408406.



Costo servizio guida: 5€

Gratuito per i bambini fino a 8 anni

Minimo partecipanti: 10

Prenotazione obbligatoria entro le 13 del giorno precedente.

L'iniziativa è riservata ai soci e a chi desidera tesserarsi per la prima volta. La tessera costa 3 €, con durata annuale.