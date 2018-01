Giorno della Memoria, ecco le iniziative dell'ANPI Pescara

73 anni fa l’Armata Rossa entrò ad Auschwitz e liberò uno dei più tristemente famosi campi di sterminio nazisti. ANPI Pescara non dimentica la barbarie: come può l’uomo uccidere un suo fratello, è ancora ferocemente vero. "Invitiamo tutti i democratici e gli antifascisti a far sentire la loro voce, forte e potente, in difesa della democrazia, e a partecipare alle iniziative che in questi giorni ricordano il Giorno della Memoria", afferma l'associazione in una nota.

PROGRAMMA

Comitato Provinciale Anpi Pescara e Sezione F.lli Gialluca

Giorno della Memoria 27 gennaio

24 gennaio

Pescara, Liceo Classico D’Annunzio h. 10,30

Incontro con gli studenti

Luca Prosperi, presidente provinciale Anpi

Pablo Dell’Osa, storico

25/26/27 gennaio

Pescara Spazio Matta, h 8,30

Spettacolo Teatrale ‘Ceneri’

Con Jorg Grunert e Cam Lecce

Progetto QUESTASTORIACI(RI)GUARDA – Giornata della Memoria -

a cura dell’Associazione Deposito Dei Segni Onlus in collaborazione con Anpi Pescara, per gli studenti delle scuole superiori

26 gennaio

Città Sant’Angelo Teatro Comunale, h 11,00

Giorno della Memoria – Per non dimenticare le vittime dell’Olocausto

Interviene Nicola Palombaro, vicepresidente Anpi Pescara

Penne Sala Polivalente D’Angelosante, h 17,30

Costituzione: 70 anni tra democrazia e antifascismo

Partecipano

Enzo Di Salvatore costituzionalista

Luca Prosperi presidente provinciale Anpi

Modera Andrea Vecchiotti, segretario Pd Penne

27 gennaio

San Giovanni Teatino (Ch) Ipercoop h. 10.00

MEMORIE, raccolta di libri per i ragazzi, presidio e punto informazioni

Spazio Matta, Pescara, h 15,00

Spettacolo Teatrale ‘Ceneri’

Con Jorg Grunert e Cam Lecce

Manoppello scalo Sala Wojtyla p.zza Zambra, h 17,30

Tre storie di ordinaria ferocia:

In memoria di Luigi Cernac, trucidato dai fascisti nel 1943

Ercole Di Meo, Il signore degli Stivali

Rocco Mancini, morire a 16 anni con una fucilata