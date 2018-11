Giornata contro la violenza sulle Donne, sit in a Piazza della Rinascita con il gruppo Berkana

Domenica 25 novembre a Pescara il gruppo Berkana darà luogo a un sit in di protesta. Le donne saranno munite di un semplice ombrello rosso, utilizzato come simbolo in memoria delle vittime di violenza.

"La manifestazione è aperta a tutti", dichiarano le ragazze del gruppo, "ci riuniremo per ricordare le vittime e al contempo lanciare un messaggio di sensibilizzazione".

Le quattro componenti del gruppo Berkana avevano già distribuito 1000 fischietti colorati come "arma bianca" di autodifesa contro la violenza, nella sera dell'8 settembre 2017, tra piazza Salotto e piazza Muzii.