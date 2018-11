Al Centro Emmaus la Giornata Regionale di Spiritualità Missionaria

Si svolgerà a Pescara, sabato 17 novembre, la giornata di spiritualità dei Centri Missionari delle diocesi di Abruzzo e Molise. L’appuntamento avrà come tema “Per una mentalità kerigmatica”.

A proposito del kerigma, dell’annuncio del Vangelo, proprio Papa Francesco aveva sottolineato:

“Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione per cui si trova a vivere sulla terra. Essere attratti ed essere inviati sono i due movimenti che il nostro cuore, soprattutto quando è giovane in età, sente come forze interiori dell’amore che promettono futuro e spingono in avanti la nostra esistenza”.