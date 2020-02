Gli scout di Pescara si riuniscono per la consueta Giornata del Pensiero [FOTO]

Gli scout di Pescara si riuniscono per la consueta Giornata del Pensiero: l'evento si è tenuto oggi, 16 febbraio, e ha visto la partecipazione di circa 1200 tra scoiattoli, coccinelle e lupetti, esploratori e guide, rover e scolte del Cisc e dell'Agesci, adulti del Masci e protezione civile Agesci regionale. Non è mancata la santa messa nella cattedrale di San Cetteo, presieduta da monsignor Tommaso Valentinetti. Tra le autorità politiche presenti, anche il vicesindaco Giovanni Santilli.

"Sono felice di vedere qui tutti voi - ha detto Valentinetti rivolgendosi ai giovani - perché in voi vediamo la nostra speranza".

Ecco invece cosa hanno affermato Antonio D'Agostino e Barbara Pucarelli, responsabili di zona Agesci:

"È motivo di gioia per tutti gli scout della provincia di Pescara, essere riuniti per questo momento speciale. I nostri amministratori sono intervenuti e ne siamo felici, anche perché quest'anno abbiamo intenzione di comunicare loro il nostro impegno per il territorio, anche attraverso la presentazione del nostro bilancio sociale".