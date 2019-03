Città Sant'Angelo, a Villa Serena la giornata mondiale del sonno

Venerdì 15 marzo il Centro di Medicina del sonno della Casa di Cura Villa Serena celebrerà il World Sleep Day, quest'anno con un incontro aperto alla popolazione dedicato all'importanza del sonno nel processo di invecchiamento.

La Giornata Mondiale è un evento annuale organizzato dal 2008 dalla World Sleep Society per diffondere la cultura della prevenzione e della gestione dei disturbi di questa natura. L’invecchiamento è una fase della vita che riserva ancora gioie e creatività: un sonno sano contribuisce a mantenere attivi sia la mente che il corpo.

Andare avanti negli anni non vuol dire necessariamente dormire male: non bisogna accontentarsi sempre del proprio sonno considerandolo inevitabilmente legato all’invecchiamento. Esistono, infatti, vari disturbi che, se adeguatamente diagnosticati e trattati, possono dare un ritmo sonnoveglia più regolare con positive ripercussioni sul funzionamento di tutto l’organismo, anche in età avanzata.

Un sonno sano si correla a un invecchiamento di successo: studi sui centenari, portati avanti dal Centro di Medicina del Sonno della Casa di Cura Villa Serena, mostrano, infatti, un sonno ben conservato in questa fascia d’età. Di questo e di altro ancora si parlerà nell’incontro organizzato dalla Fondazione Villaserena per la Ricerca e dal Centro di Medicina del Sonno della Casa di Cura.

All’evento parteciperà anche un rappresentante dell’associazione Apnoici Italiani Onlus, essendo la Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS) molto frequente nella popolazione di età adulta ed avanzata, sia negli uomini che nelle donne. Gli esperti del centro di Medicina del sonno saranno a disposizione per discutere con tutti gli intervenuti.