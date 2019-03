Giornata mondiale della Poesia, c’è il premio Sinestetica 2019

Il Comune di Pescara e l’Associazione Mira organizzano il 2° Concorso Nazionale Sinestetica per poesia inedita e videopoesia. La rassegna, partendo dalla poesia, intende promuovere una visione interdisciplinare e intermediale della creazione artistica. La fase finale del concorso si svolgerà in occasione della Giornata mondiale della poesia.

Sarà un momento per ritrovarsi, confrontarsi e ricordare i nostri poeti, come il compianto Marco Tornar al quale sarà dedicato uno degli incontri in programma. Ci saranno ospiti internazionali come Jean Portante e ospiti di alta esperienza a livello locale. Appuntamento il 21 e 22 marzo.

Così Luigi Colagreco, organizzatore della manifestazione:

"Sinestetica, oltre a essere rivolta ad autori di qualsiasi nazionalità (con testi poetici in lingua italiana), è aperta agli studenti delle scuole secondarie di I e di II grado. La manifestazione si avvale di due giurie qualificate, una per la sezione “poesia inedita” e una per la sezione “videopoesia”, entrambe presiedute dal poeta e critico Loretto Rafanelli. Spero che Sinestetica riesca a incuriosire le nuove generazioni avvicinandole alla poesia e all'arte contemporanea. L'incontro con i grandi poeti della nostra epoca punta a far percepire ai giovani e ai non addetti ai lavori la forza espressiva e rivoluzionaria della parola poetica”.

Programma

21 marzo, Giornata Mondiale della Poesia:

ore 11 – 13: Incontro dedicato alla poesia di Marco Tornar – declamazione e proiezione di alcune opere vincitrici dell’edizione 2018;

ore 16:30 – 19:30: Premiazione dei vincitori dell’Edizione 2019 e cerimonia di conferimento del Premio di Poesia “Città di Pescara – Sinestetica” 2019 al poeta Jean Portante

22 marzo:

ore 17 – 19:30: Interpretazione scenica in ambiente sinestetico di alcune poesie composte dai poeti Loretto Rafanelli e Jean Portante