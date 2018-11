Giornata mondiale contro l'Aids, le iniziative in programma a Pescara

Si celebrerà anche a Pescara, sabato 1° dicembre, la Giornata mondiale contro l'Aids. Queste le iniziative previste:

Così don Marco Pagniello, direttore della Caritas:

«Non bisogna mai abbassare la guardia ed è necessario conoscere e informarsi per avere piena coscienza di ciò che HIV e AIDS rappresentano nella nostra società. Per l‘occasione vogliamo aprire canali di riflessionecon la cittadinanza e soprattutto con i più giovani, vogliamo confrontarci su tutti gli aspetti riguardanti l’argomento e, non per ultimo, il pregiudizio e la pauranei confronti delle persone affette. Celebriamo una giornata ma ci impegniamo ogni giorno perché sia assicurata sempre più dignità a coloro che convivono con l’Hiv. Lavoriamo per impedirne l’emarginazione e perché siano superati pregiudizi e stigmatizzazioni».