A lezione di storia contemporanea, Patricelli racconta l'Olocausto ai liceali

L'Olocausto, l'antisemitismo e la Shoah spiegati e raccontati agli studenti del liceo D'Ascanio di Montesilvano dal professor Marco Patricelli, giornalista e scrittore pescarese, intervenuto questa mattina all'incontro voluto dalla dirigente scolastica Natalina Ciacio in occasione della Giornata della Memoria.

Due ore di lezione diversa dal solito, che i ragazzi hanno seguito con attenzione e particolare coinvolgimento emotivo. Nel suo discorso introduttivo, Patricelli ha sintetizzato il più grande dramma del '900 definendolo così:

"Un sistema che ha ritenuto di poter operare, in forma scientifica, secondo una pseudo scienza, una differenziazione tra gli esseri umani, individuando quelle categorie che andavano prima emarginate, poi perseguitate e, infine, eliminate. Nel giorno della Memoria noi ricordiamo il crimine dei crimini, l’eliminazione sistematica e scientifica degli ebrei in Europa, che nasce da tanti motivi e uno dei più ricorrenti è l’antisemitismo".

Una dettagliata descrizione degli orrori commessi nei campi di sterminio ha toccato le corde giuste dei giovani adolescenti, rimasti impietriti nell'ascoltare i barbari esperimenti dei nazisti sui poveri martiri ebrei.

"Hitler era un pazzo? Forse sì, ma non è sufficiente a spiegare quello che è accaduto - ha aggiunto Patricelli - Vi invito, quindi, ad approfondire la conoscenza di quello che è accaduto tramite libri, film, documentari ma, soprattutto, vi invito con tutto il cuore ad andare a visitare uno dei campi di sterminio. Essere fisicamente in un posto dove degli esseri umani hanno sterminato altri esseri umani con i forni, con i gas, con il lavoro in condizioni bestiali, vi cambierà la vita".