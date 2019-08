Giornata conclusiva del progetto Mare Amico a Pescara

Domenica 11 agosto giornata conclusiva del progetto Mare Amico: si susseguiranno eventi formativi per bambini, simulazioni di salvataggio in mare con gli assistenti bagnanti della Fisa e simulazioni di soccorso con ausilio di Quad e Ambulanza con i volontari della Misericordia di Pescara a cura degli Angeli del Mare, Formiamo Formazione, Guardia Costiera e Ipercoop Centro d'Abruzzo.

La mattinata sarà allietata dall'animazione degli "Scatenati" per coinvolgere i più piccoli. I titolari degli Angeli del Mare, Marco Schiavone e Carmen Padalino, e il presidente dell'associazione 'Formiamo Formazione', Francesco Bevilacqua, invitando tutta la popolazione a partecipare, sottolineano l'importanza di questo evento, costruttivo e formativo, dove si potrà toccare con mano la gestione di un'emergenza in mare e come si mette in moto la macchina dei soccorsi in caso di un evento critico.