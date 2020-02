Università di strada, incontro con Giorgio Benvenuto

Sabato 8 febbraio alle ore 16 incontreremo, nel ciclo di iniziative dell'Università di Strada di Arci Pescara, Giorgio Benvenuto, ex segretario generale della Uil - Unione Italiana del Lavoro e presidente della Fondazione Bruno Buozzi.



Protagonista della stagione dell'autunno caldo del 1969 e della lotta contro la strategia della tensione ed il terrorismo, Giorgio Benvenuto terrà un incontro con le ragazze ed i ragazzi dell'università per parlare in particolare dello "Statuto dei lavoratori" nella ricorrenza della sua approvazione.



Costruire memoria dell'impegno delle lotte sindacali a cavallo tra gli anni '60 e '70 è necessario, oggi, per immaginare una nuova stagione di diritti del lavoro e per il lavoro.