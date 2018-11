Gessica Notaro arriva a Montesilvano per incontrare gli studenti

Si intitola "Non farti calpestare! Il fiore sei tu" la manifestazione organizzata dal Comune di Montesilvano che venerdì 16 novembre ospiterà Gessica Notaro, la modella sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato (condannato a 10 anni di carcere) che incontrerà gli studenti dell'Itc Alessandrini e del Liceo D’Ascanio.

Parteciperanno:

il presidente della Provincia di Pescara, Antonio Zaffiri;

la criminologa Monica Di Sante;

il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno;

il vicesindaco Ottavio De Martinis;

Angelita Palumbo, presidente della commissione Pari opportunità;

la presidente regionale di Federvita Abruzzo, Patrizia Ciaburro

Dopo i saluti istituzionali, ci sarà l’intervento della criminologa che fornirà anche i dati delle statistiche sulle violenze. A seguire saranno proposte delle slide per consigliare ai ragazzi come comportarsi in situazioni di pericolo. Fabrizio Fasciani e Simone Pavone proporranno un intermezzo musicale dedicato al tema dell’iniziativa. Patrizia Ciaburro spiegherà la sua attività e presenterà il progetto dello sportello antiviolenza; al termine. parlerà Gessica Notaro.