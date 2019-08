Gara di cucina a Les Paillotes, ultima semifinale

Ultima chance di accedere alla finalissima della gara di cucina più amata della riviera adriatica. Giovedì 22 agosto, infatti, ci sarà la sfida decisiva prima della finalissima del 31 agosto. I fornelli sono già roventi e i semifinalisti stanno mettendo a punto le ricette per provare a realizzare il piatto perfetto.

A giudicarli sarà la giuria presieduta dal magistrato Rosangela Di Stefano e composta da:

la consigliera comunale Marinella Sclocco

il pescarese Luca Mamprin, fisioterapista della Nazionale italiana di pallanuoto campione del mondo in Corea

l’imprenditore Valerio Baccarini

l’arredatore Antonio Scarpello

La scorsa settimana si sono sfidate tre coppie:

Luigi Di Giovanni e Antonio Di Corcia

Loredana Esposito e Tommaso Bellafante

Stefano Porreca e Lorena Ciampi

Questi ultimi hanno passato il turno. Per assistere alla gara e sostenere gli aspiranti chef, è possibile cenare in riva al mare. Per info: 085/61809.