Game night al Futuro imperfetto 2.0 con l'associazione ludica "La tana dei Goblin"

Torna 'Game night' al Futuro Imperfetto 2.0. Ogni martedi, nel circolo Arci, si ritrova l'associazione ludica "La Tana dei Goblin", a disposizione nel primo circolo ludico d'Abruzzo per divulgare il Gioco Intelligente da Tavolo.



Un'orda di Pelleverde allieterà con la loro spiegazione le vostre serate di Gioco da Tavolo. Partecipare è semplicissimo: arrivo ore 20.30, presentazioni, dislocazione in tavoli da gioco, ascolto spiegazione e poi via. Info e comunicazione riservata ai soci Arci.