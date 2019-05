Francesca Mannocchi e Riccardo Noury chiudono '2uez'

Venerdì 31 maggio ultima serata per '2uez', il ciclo di incontri di maggio che anticipa l’edizione 2019 del Fla-Festival di libri e altre storie. Un appuntamento che accompagna verso temi di estrema attualità, anche alla luce dei risultati delle recenti elezioni europee, nonché delle politiche in tema di accoglienza.



Intervistati come di consueto da Vincenzo D’Aquino, direttore del Fla, stavolta ci saranno la giornalista Francesca Mannocchi e il portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Noury.



Sarà una serata per capire chi sono i trafficanti di uomini e chi “i migranti”, una collettività altrimenti senza volto né voce, che spesso finisce per diventare materiale umano indistinto e senz'anima.



Posti limitati, info: 085.4554504. Biglietti acquistabili in prevendita alla biglietteria del Museo (ore 9-13). Ogni sera ospiti fissi di 2uez sono stati i migliori vini della cantina Casal Thaulero e le note della Premiata Dinastia Cascella Little Live Orchestra, formata da:

Giacomo Salario, tastiere

Pino Petraccia, batteria e percussioni

Jorge Ro, tromba