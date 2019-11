Forum Fra - Futuro ragione arte, il programma

Oltre il solito convegno, oltre le solite lezioni. Un’agorà. Ospiti in conversazione tra loro e in conversazione con il pubblico. Provenienze diverse, generi diversi, professioni diverse per creare un racconto a più voci sul rapporto tra cultura, arte, impresa e territorio. Tre incontri, molte voci.

Appuntamento il 22 novembre a Pescara. Organizza la neonata associazione culturale Hub-C. Previsti 4 crediti per i giornalisti.

Programma

14,30

Saluti e presentazione

Silvio Maresca racconta Yag/Garage arte giovane

15

La cultura Fra vecchio mercato e giovane umanesimo



Dialogano con Giovanna Romano, presidente Hub-C Associazione culturale:

Franco Broccardi, dottore commercialista, coordinatore gruppo di lavoro Arte e Cultura al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Simone D'Alessandro, direttore ricerche di Hubruzzo Fondazione industria responsabile

Federica D’Amato, poetessa

Riccardo Palumbo, professore di Economia e finanza comportamentale, neuroeconomia e neuromarketing all’università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara

Giusy Sica, Cultural project manager / Founder Re-Generation (Y)outh*

Mercato, conservazione, circolazione, tutela, economia, filosofia. Tra art bonus, inclusione sociale, società benefit, nuovo umanesimo, innovazione digitale, in quale direzione si muove la cultura oggi? E domani?

16

L’evoluzione del linguaggio Fra istituzioni e protesta



Dialogano con Alessandro Ricci, giornalista:

Antonio Di Croce, direttore Riserva naturale regionale Monte Genzana Alto Gizio

Paola Dubini, professore associato di Economia aziendale, direttore del corso di laurea in Economia per le arti, la cultura, la comunicazione all’università Bocconi di Milano

Maria Rosaria Mencarelli, direttore Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Abruzzo

Fabio Viola, gamificator ed engagement designer, coordinatore dell’area gaming della Scuola internazionale di Comics di Firenze

Le imprese culturali e creative trovano applicazioni all’interno delle istituzioni museali mentre l’arte assolve la propria funzione politica sui muri. Arte e paesaggio segnano un percorso imprescindibile. Ma quali forme culturali portano davvero al centro del discorso l’uomo?

17

Coffee break con Caffè Saquella, Pasticceria Michetti

17,30

Fra audience development e ricerca: la cultura al giorno d’oggi



Dialogano con Maria Letizia Paiato, caporedattore della rivista Segno:

Maria Vittoria Bavarelli, art sharer

Alessandro Bollo, direttore del Polo del ‘900 di Torino

Alessandro Crociata, economista culturale, assistant professor in Economia applicata al Gssi-Gran Sasso science institute

Silvia Moretta, curatrice indipendente, storica dell'arte medievale

Come si comunica la cultura? Puntando all’aumento dei visitatori dei musei, al marketing delle mostre mainstream, alla divulgazione scientifica? La sostenibilità economica e quella sociale sono inconciliabili o due facce della stessa medaglia? E quindi: quali modi deve avere la cultura oggi per fare davvero cultura?

18,30

Conclusioni