La Fondazione "Il Volo del Gabbiano" lancia "Estate Solidale", un programma di 5 appuntamenti, tutti nel mese di Luglio, tra intrattenimento, incontri dedicati alla prevenzione e sensibilizzazione. Sono previsti nel Centro Sociale "Giovina Di Girolamo", che poche settimane fa è stato inaugurato in via Giuseppangelo Fonzi.

Si parte sabato 14 luglio (dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19) con "Ipertensione e Glicemia", in collaborazione con la Farmacia Morico e a cura di Nelson Anzoletti e Alessia Di Lorito. Per partecipare è necessaria la prenotazione: è possibile chiamare al 348.3509434 tutti i giorni dalle 15 alle 19. Venerdì 20 luglio è il momento di Leggere Insieme, letture animate per la scuola primaria a cura di Roberta Rullo e dell'associazione Happy Tata. L'appuntamento è alle 18.30.

Sabato 21 luglio, alle ore 18, Luigi Zoppo e Marida D'Angelo apriranno lo sportello psicologico dedicato a migliorare l'autostima. L'autismo e i falsi miti legati a questa condizione sono al centro dell'incontro successivo, il 24 luglio alle 17.30: Riccardo Alessandrelli e Luigi Zoppo terranno un convegno informativo e di sensibilizzazione su una sindrome che è spesso al centro di incomprensioni e posizioni antiscientifiche. Sabato 28 luglio alle ore 18 chiude il cartellone "Sulle ali della musica", a cura dei Maestri Marino Di Nino e Matteo Mosca.