Special Olympics, flash mob a Francavilla al Mare: ecco dove e quando

Il Kiwanis Club Francavilla al Mare e la Costa dei Trabocchi, in interclub con il Kc Pescara, l'Action club Pescara e il Key club Pescara, partecipa al sesto anno del Movimento Special Olympics Italia. Soci e simpatizzanti sabato 30 novembre scenderanno tutti insieme in piazza San Domenico, a Francavilla al Mare, con un grande flash mob in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità.

Si ballerà sulle note della canzone di Marco Mengoni “Muhammad Ali”. Alì è una figura carismatica, controversa e polarizzante sia dentro sia fuori dal ring di pugilato, e per questo ben rappresenta il coraggio e la forza con cui gli atleti Special Olympics si impegnano ogni giorno in un percorso sportivo e di vita pieno di difficoltà ma anche di piccole e grandi conquiste, di opportunità di inclusione.

Siete tutti invitati a raggiungerci in piazza per condividere con noi questo ideale: la vostra preziosa presenza è l'unico contributo che vi chiediamo.