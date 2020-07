Flash mob dei Radicali a Pescara contro l'omotransfobia. Appuntamento sabato 11 luglio alle ore 17.

In seguito agli eventi dell'ultima settimana di giugno, i Radicali Abruzzi hanno deciso di protestare, di fronte al palazzo del Comune, "contro il comportamento di 7 nostri concittadini e contro il voto alla mozione comunale dell'ultimo weekend di giugno. Il Comune si è lavato le mani di fronte al possibile intervento di condanna al pestaggio di un ragazzo 25enne. Faremo sentire la nostra voce".

Verrà dunque contestato il voto in consiglio nel non costituirsi parte civile nel processo per l'aggressione del ragazzo omosessuale.