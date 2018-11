Fla Festival 2018, il programma degli incontri dell’8 novembre

Ecco il programma della giornata inaugurale del XVI Fla Festival di Pescara.

Ore 15

Al Circolo Aternino (sala Azzurra) gli autori Simone Angelini e Marco Taddei presentano il più feroce graphic novel della loro carriera: “Quattro vecchi di merda”. Sempre al Circolo Aternino (sala Fucsia) Chiara Ballone presenta la sua prima raccolta di poesie “Sete” con Bruno Nasuti e Maurizio Di Fazio.

Ore 16

Al Bagno Borbonico del Museo delle Genti d’Abruzzo Rita La Rovere presenta il suo libro “Raccontami l’Abruzzo” con Daniela D’Alimonte, mentre al Museo del Gusto del Museo delle Genti d’Abruzzo Davide Pace parla di “Storia delle relazioni sindacali in Fater” con Nicola Primavera.

Al Circolo Aternino (sala Fucsia) Marco Zoppas discuterà con Paolo Tocco dei confini della letteratura e del suo intreccio con la musica, a partire dal premio Nobel assegnato a Bob Dylan: una storia tra le opere di Verdi, celebri testi letterari, il mondo del rock e dei cantautori, raccontata nel volume “Da Omero al rock”. Nella sala Azzurra, invece, Sonia Bucciarelli presenta il suo romanzo “Dentro il bianco” assieme ad Annamaria Pierdomenico. A Casa D’Annunzio, infine, il giornalista del Messaggero Paolo Mastri racconta con Daniela Senepa “Tutto così in fretta”.

Ore 17

Presentazioni di “Storie dell’alfabeto” di Roberto Anzellotti (Casa d’Annunzio), “Il divo e il giornalista” di Alvaro Fiorucci e Raffaele Guadagno (Museo del Gusto – Museo delle Genti), “M’avanza un cadavere” di Natalfrancesco Litterio (Circolo Aternino, sala Fucsia), “Il colore dei pensieri” di Arturo Bernava (Circolo Aternino, sala Azzurra) e “Gli anni venuti” di Vito Moretti (Bagno Borbonico).

Stesso orario per i due appuntamenti dedicati ai più piccoli, compresi nella sezione Abruzzo Kids (costo 10 euro), entrambi al Museo delle Genti: il laboratorio “Questo lo faccio io” per i bambini dai 15 ai 36 mesi e l’iniziativa “Principesse diverse e cavalieri ribelli” per i bambini dai 3 agli 11 anni.

Ore 17,30

Massimiliano Panarari intervista l’ex presidente della Camera Fausto Bertinotti durante l’incontro “1968-2018. Mezzo secolo di storia delle sinistre (e di ciò che ne rimane)” all’Auditorium Petruzzi.

Ore 18

Alberto Lori presenta al Circolo Aternino (sala Azzurra) “Il cammino del cercatore”. Si presentano anche “L’uomo di legno” di Fabrizio Fanciulli (Bagno Borbonico – Museo delle Genti), “I pastori di D’Annunzio nelle lingue del mondo” di Dante Marianacci (Museo del Gusto – Museo delle Genti), “Uno stregone sul divano” di Andrea Micalone (Circolo Aternino, sala Fucsia) e “Dal mare l’amore” di Lucilio Santoni (Casa D’Annunzio).

Ore 18,30 Inaugurazione al Museo delle Genti d’Abruzzo della mostra “Dreamers. 1968: come eravamo, come saremo”. Al Circolo Aternino (sala Azzurra) Alberto Levi Kessler racconta il suo romanzo d’azione “Senza respiro”.

Ore 19

Altre presentazioni: Dino Burtini con la sua “Antropologia dell’amore” (Bagno Borbonico – Museo delle Genti), Simona Novacco con “Guerra bambina” (Museo del Gusto – Museo delle Genti), Nicola Mastronardi con “Viteliù – Il viaggio di marzio” (Casa D’Annunzio) e Mariangela D’Albenzio con “Versitudine” (Circolo Aternino, sala Fucsia).

La sezione “Playlist” a cura di Fabio Ciminiera si apre con l’incontro sulle web series trasmesse da Rai web “Posiscion TU” e “Happy Birthday TU” (Circolo Aternino, sala Azzurra).

All’Auditorium Petruzzi gli autori Gino e Michele assieme al pubblicitario Francesco Bozza parlano di “Anche le formiche nel loro piccolo postano”.

Ore 20

Altre presentazioni: Emanuele Pompilii con “Ultimo venne il cocktail” (Circolo Aternino, sala Fucsia), Daniele Cavicchia con “Zeta l’ultima della fila” (Circolo Aternino, sala Azzurra).

Alessio Romano e Ale Di Blasio presentano all’auditorium Petruzzi il loro racconto tra parole e immagini “Una stanza tutta per loro”.

Ore 20,30

Al teatro Massimo la proiezione a pagamento di “Notti magiche” di Paolo Virzì, cui seguirà l’intervista al regista e agli attori protagonisti a cura di Luca Sofri.

Ore 21

Al Bagno Borbonico – Museo delle Genti Silvano Torrieri presenta “Uomini e quaquaraquà”, mentre allo stesso orario nello Spazio Matta va in scena “Segre. Come il fiume” di Serena Di Gregorio.

Ore 21,30

Si apre al circolo Babilonia la sezione “Cosa si legge” a cura di Letizia Di Girolamo: nell’occasione Giulia Cavaliere racconterà attraverso “Romantic Italia” le canzoni italiane che hanno esplorato, in modi diversi e originali, le molteplici forme dell’amore (ingresso con tessera Arci). In contemporanea all’Auditorium Petruzzi lo scrittore emiliano Paolo Nori legge e racconta “La grande Russia portatile”, il suo nuovo libro.

CENE E APERITIVI LETTERARI

Nei giorni del Fla festival, a partire dalle 19, al Caffè Letterario è possibile sorseggiare i migliori vini della cantina Casal Thaulero accompagnati dalle specialità gastronomiche abruzzesi preparate dallo chef del Diavolo e l’Acquasanta.